Opinie • 11:10 Dwarsliggers natuurherstelwet schaden economie Erik Gerritsen Partijen die dwarsliggen bij de totstandkoming van een Europese natuurherstelwet schaden niet alleen hun geloofwaardigheid, maar ook de Nederlandse economie. 'Wanneer alle gekende monetaire baten van herstelde natuur meegerekend worden, is de verhouding kosten versus baten 1 op 8.'

