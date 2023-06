Opinie • 21 juni 11:00 Onze economische groei is al jaren onhoudbaar Edin Mujagić De Europese Centrale Bank zegt een actief klimaatbeleid te voeren. Maar de focus van de centrale bank op het stimuleren van groei leidt onherroepelijk tot schade aan het klimaat en de natuur. Dat stelt Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer.

