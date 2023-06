Opinie • 20 juni 12:30 De ontslagvergoeding voor de topbestuurder in publieke sector moet omhoog Buby den Heeten Boy Stenden De maximale WNT-ontslagvergoeding, bijvoorbeeld voor zorg- en onderwijsdirecteuren, is al ruim tien jaar niet aangepast. Advocaten Buby Den Heeten en Boy Stenden vinden dat onterecht. 'Een inkomensachteruitgang die kan oplopen tot 63% zou in menig andere branche tot een revolte hebben geleid.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen