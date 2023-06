Opinie • 15:00 Marjan Minnesma: 'Nu het landbouwoverleg is geklapt, moet het kabinet gaan regeren' Marjan Minnesma De aanpak die nu nodig is, ligt op het bord van het kabinet en niet op het bord van de landbouw. 'De afgelopen maanden is er vooral onderhandeld door partijen die denken gebaat te zijn bij behoud van de status quo.'

