Opinie • 19:00 Op naar een internationale taks voor financiële transacties Bert Scholtens Tientallen internationale economen pleiten voor een wereldwijde belasting op beurstransacties in de strijd tegen armoede en klimaatverandering. Hoogleraar Bert Scholtens (RUG) legt uit waarom.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen