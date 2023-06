Opinie • 18:30 We hebben nieuwe helden nodig, voor nieuwe standbeelden Nori Spauwen Waarom rijden we nog steeds door de Coentunnel en langs het Coengebouw, de Coenhaven? Onze geschiedenis is verteld vanuit het perspectief van de misdadigers, terwijl de stemmen van slachtoffers nooit werden gehoord.

