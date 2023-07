Eindelijk een beetje spanning in het Europees Parlement

De Europese christendemocraten verwerpen Frans Timmermans’ natuurherstelwet. Zo’n radicale stap van een middenpartij komt zelden voor in de Europese politiek, waar consensus heilig is, schrijft EU-correspondent Mathijs Schiffers. Even leek het Europarlement op een arena: wat passie in de politiek is niet per se slecht.