Opinie • 15:00 Een nieuwe Kremlinleider betekent nog geen vrede Kaspar Pucek Mocht Poetin de greep op de macht verliezen, dan neemt de onzekerheid over wat er in Oekraïne gaat gebeuren verder toe. Een agressievere oorlogsinspanning van de Russen ligt het meest voor de hand, schrijft Ruslandkenner Kaspar Pucek.

