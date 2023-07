Opinie • 14:00 Een succesvolle stikstofaanpak ligt voor het oprapen Dick Heederik Henk Kievit Het landbouwoverleg is vastgelopen, maar dat is geen ramp. We moeten lessen trekken uit de succesvolle aanpak van overmatig antibioticagebruik in de veehouderij. Dan trekken we Nederland zo van het slot.

