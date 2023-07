Scherper financieel toezicht? Kijk ook buiten de Europese kaasstolp

De EU moet ook over de eigen grenzen kijken voor up-to-date financieel toezicht, vindt AFM-voorzitter Laura van Geest. Want het gras bij de buren is soms echt groener. Zoals de klokkenluidersregeling in Canada, of de strenge crypto-regels in Hongkong.