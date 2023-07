Opinie • 13:30 De Zalmnorm is dood, leve de Zalmnorm! Matthijs van Neerbos Vrijdag precies 30 jaar geleden werd het trendmatig begrotingsbeleid geïntroduceerd. Maar inmiddels investeert het kabinet flink tijdens hoogconjunctuur en bezuinigt het hard bij economische tegenslag. Tijd om de Zalmnorm in ere te herstellen.

