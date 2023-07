Opinie • 14:00 Fraudeopsporing DUO slaat opnieuw deuk in vertrouwen in de overheid Charisma Hehakaya Opnieuw wees een algoritme vrijwel uitsluitend mensen met een migratieachtergrond aan als potentiële fraudeurs. De overheid moet daarom haar methodes voor onderzoek naar fraude herzien, schrijft universitair docent publieke gezondheid Charisma Hehakaya.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen