Opinie • 16:00 JOVD: VVD moet val van kabinet-Rutte IV aangrijpen om ideologisch op te staan Michiel Suijker Bram van Bon De VVD stelt zich op als visieloze belangenbehartiger van eigen huis en eigen auto, terwijl de hedendaagse uitdagingen op asiel, stikstof, economie en klimaat de eigen oprit overstijgen, stellen Michiel Suijker en Bram van Bon van de JOVD.

