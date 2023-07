Opinie • 17:30 Met sluiten stembusakkoorden voorkomen we politieke stilstand Laurens Dassen Door de val van kabinet-Rutte IV en het aangekondigde vertrek van Mark Rutte is er ruimte voor een nieuw tijdperk. We mogen niet dezelfde fouten maken als de oude politiek, schrijft Volt-leider Laurens Dassen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Robin van Lonkhuijsen Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen