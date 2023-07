Opinie • 14:30 Voor ondernemers was het kabinet-Rutte IV geen pretje Hans Biesheuvel Niemand kon Rutte's vierde kabinet ervan betichten dat het een écht plan had voor Nederland. De partijen waren het alleen eens over de extra miljarden aan uitgaven en staatsschuld, stelt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen