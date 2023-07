Opinie • 16:00 Overheid, wees alert op ‘dubbele petten’ bij bedrijfsleven Marcel Pheijffer Overheid en bedrijfsleven werken vaak samen en hebben elkaar nodig. Maar soms lopen de belangen niet parallel en gaat het knellen. De overheid moet hierop beducht zijn, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen