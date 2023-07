Opinie • 11:00 Voor zicht op de toekomst helpt terugblikken Pieter Hasekamp Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Grote veranderingen zijn noodzakelijk, maar we willen ook onze huidige leefstijl behouden. Welke scenario’s zijn dan mogelijk? Lessen uit het verleden kunnen goed richting geven, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

