Opinie • 15:00 Een volgend kabinet moet uit morele val van huidige asielbeleid ontsnappen Ruud Koopmans Het Europese asielbeleid is dodelijk en onrechtvaardig – wie pogingen tot hervorming op hoge morele toon afwijst, heeft wat uit te leggen. Zet vol in op contingentopnames en opvang in de regio, schrijft migratie-hoogleraar Ruud Koopmans.

