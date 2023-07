Opinie • 15:09 CSRD-richtlijn biedt kans in krappe arbeidsmarkt Bastiaan Starink Vanaf 2024 zijn bedrijven verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsambities. Meer regeldruk, zou je zeggen. Maar het biedt de kans om je bedrijf te profileren als een goede werkgever.

