Opinie • 13:45 Wees zuinig op de politieke ervaring in de Tweede Kamer Lorenzo Nieuwenburg De exodus van politici uit de landelijke politiek is funest voor de parlementaire democratie. De komst van veel nieuwe Kamerleden is een bedreiging voor de kwaliteit van wetten en het controleren van de macht, schrijft Lorenzo Nieuwenburg.

Foto: Peter Hilz/ANP