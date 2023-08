Opinie • 15:00 Het sombere toekomstbeeld van Atwood en Orwell heeft invloed op onze realiteit Anja Sicking In veel hedendaagse romans en films wordt de toekomst als een nachtmerrie neergezet. Een bekend voorbeeld is de Netflix-serie 'Black Mirror'. Het dystopische genre is populairder dan ooit, met onverwacht effect op de miljarden lezers en kijkers, schrijft Anja Sicking

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Anja Sicking is schrijver en essayist. Ze publiceerde over technologie en de toekomst, in onder andere Trouw en Tirade. Vorig jaar verscheen haar vijfde roman, 'De visionair'. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen