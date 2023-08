Opinie • 14:28 Premier van Estland: Maak Europa gevechtsklaar Kaja Kallas Zeventien maanden oorlog in Oekraïne brengen grote tekortkomingen in de Europese defensie aan het licht. De EU moet razendsnel op oorlogssterkte komen, schrijft de Estse premier Kaja Kallas.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen