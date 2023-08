Opinie • 12:00 Academici zat, maar we zoeken productiewerkers Elisabeth Braw Wil de EU minder afhankelijk worden van China? Als het Europa menens is met ‘friendshoring’, moeten we veel meer met onze handen gaan werken. En dat geldt ook voor onze vele hoogopgeleiden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen