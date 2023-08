Opinie • 15:00 De EU moet niet buigen nu de oorlog langer gaat duren Joris Larik Het vredesvoorstel om de Krim op te geven is niets anders dan toegeven aan Russisch imperialisme. Het is het tolereren van een serieuze inbreuk op de internationale rechtsorde, vindt Joris Larik.

