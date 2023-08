Opinie • 16:00 Toezicht wordt veel complexer gemaakt dan nodig Koen Perik Er zijn zoveel codes voor goed toezicht (er zijn er zo’n 20 in Nederland) dat het wel een aparte industrie lijkt te zijn geworden, met de bijbehorende opleidingen en eisen voor permanente educatie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen