Opinie • 15:00 De masculiene, Angelsaksische cultuur op de Zuidas staat vrouwen in de weg Vréneli Stadelmaier Vrouwen moeten harder werken dan mannen om voor de beste opdrachten en promoties in aanmerking te komen, schrijft Vréneli Stadelmaier. Laat werkgevers daarom stevig inzetten op cultuurverandering.

