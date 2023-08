Jort Kelder Alle 13 goed

‘Pas maar op, straks vragen ze je nog.’ Zorgelijke toon van d’oude Kelder (93), die vreest dat z’n zoon stukjes tikken inruilt voor politiek. Om er zeker van te zijn dat ik geen partij teleur hoef te stellen, mijn turbo-programma. 1. Democratie. Premiersdebatten? Volksverlakkerij, zolang we onze minister-president niet mogen kiezen. Ook nuttig: referenda, kiesdrempels en censuskiesrecht: wie minder dan 5k inkomstenbelasting betaalt, beslist niet mee hoe het geld besteed wordt. 2. Belastingen. Vervang btw voor Co2-heffingen en een toeslag voor ongezond voedsel. Stimuleer risicodragend geld, belast lui kapitaal en lok multinationals en multimiljonairs met rulings. Publiceer een Openbaar Belastingregister. 3. Meritocratie. Niet afkomst, kleur of gender, laat staan het juiste woke-wereldbeeld, mag bepalend zijn bij een benoeming. Wat wel? Kwaliteit. 4. Economie. Onze lobbycratie blijft te lang een lagelonenlandje met sectoren vol werkende armen, die leunen op douceurtjes van de staat. Kies voor het Zwitserse model: meer innovatie, lekkerder chocolaatjes. 5. Klimaat. Geen neo-communistische koolstofrantsoenen maar een oud-liberaal recept: de vervuiler betaalt. Alles. ‘Geen neo-communistische koolstofrantsoenen maar een oud-liberaal recept: de vervuiler betaalt. Alles.’ 6. Onderwijs. Psychologen, bedrijfskundigen en communicatieklerken zijn er voldoende, subsidieer techniek-scholieren en bèta-studenten met gratis beurzen en kamers. 7. Infrastructuur. Rekeningrijden naar tijd en plaats, supersnel ov in de Randstad en een snelle baan voor uitstootarme auto’s. Plus: Schiphol naar zee. 8. Landbouw. Dierenmishandeling is geen mensenrecht. Stop met de intensieve veehouderij en plant alleen gewassen voor menselijke consumptie. 9. Wonen. Draai ideologisch gedreven stommiteiten van Hugo de Jonge terug, zodat er weer gebouwd wordt. Gun bewoners van socialehuurwoningen kans op vermogensopbouw door huurkoop. 10. Asiel. Gelukszoekers zijn welkom, ook economische. Maar wees selectief. Kunnen ze zich na 5 jaar nog steeds niet bedruipen of plegen ze een misdrijf: sorry, terug. 11. Zorg. We willen gratis naar de dokter en het recht op een bmi boven de 30, maar premies en eigen bijdrages mogen nooit omhoog. Laat patiënten om te beginnen hun eigen rekeningen voorschieten. 12. Europa. We sloten Europese verdragen om onze munt te runnen als een Duitse mark. Respecteer die afspraken of stap uit de euro. 13. Justitie. 90% van de recherchetijd gaat naar Taghi & trawanten. De mens wil zich drogeren, helaas. Stop de hypocrisie, reguleer drugs, net als drank en gokken. Anders nog iets, meneer Kelder? Ja, graag een intelligente sanering van onze dolgedraaide bureaucratie, anders lukt er sowieso niets. Jort Kelder is journalist en presentator. Reageer via opinie@fd.nl image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml