Opinie • 16:00 Bestuurders pensioenfonds: stap op en maak plaats In pensioenfondsen zitten de oudere bestuurders aan het pluche vastgeplakt. Hierdoor hebben jongeren te weinig invloed op wat er met hun pensioengeld gebeurt. Een bestuur zonder jongeren mist legitimiteit.

