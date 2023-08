Opinie • 16:00 Kapitaalbuffer is enige juiste bestemming voor overwinst Harald Benink Het IMF waarschuwt voor de fragiliteit van ons financiële systeem. Wat als systeembanken opnieuw onderuitgaan? Het zou dan buitengewoon wrang zijn om te moeten constateren dat de overwinsten niet zijn gebruikt voor versterking van de kapitaalbuffers, schrijft hoogleraar Harald Benink.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen