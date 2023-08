Opinie • 15:00 Botsende belangen bij de beprijzing van CO2 Daniel Gros De VS beprijzen CO2 met subsidies, terwijl Europa de nadruk legt op het belasten van de uitstoot. Het is onvermijdelijk dat hieruit grote fricties ontstaan, waarschuwt Daniel Gros.

