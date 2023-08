Opinie • 14:00 Carien van der Laan is onvervangbaar als voorvechter van vrouwelijk leiderschap Maartje Laterveer Headhunter Carien van der Laan (1949- 2023) was haar tijd ver vooruit toen zij zich begin deze eeuw erop toelegde om vrouwelijk talent naar de top te brengen. Het bedrijfsleven heeft veel aan haar te danken, vindt Maartje Laterveer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen