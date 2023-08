Opinie • 11:00 Omtzigt doet mee, maar hij doet niet leuk mee Julia Wouters De talkshows kunnen de komende maanden niet om Pieter Omtzigt heen. Maar de norsige nieuwbakken partijleider lijkt er niet op uit om de kijkers te behagen. Jammer voor de kijkcijfers, maar goed voor de kiezer, vindt Julia Wouters.

