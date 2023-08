Opinie • 15:00 Onvervalst industriebeleid is weer helemaal terug Harry Garretsen Steven Brakman Actieve industriepolitiek wordt populairder. Volgens Steven Brakman en Harry Garretsen leggen de traditionele bedenkingen van economen het af tegen de harde geopolitieke realiteit.

