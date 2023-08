Opinie • 13:00 Nieuwe wet creëert wachtlijsten en maakt zorg onbetaalbaar Ger Jager Martin van Putten Een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord werpt een enorme drempel op voor de vrije artsenkeuze in Nederland. Zorgverzekeraars zetten daarmee zorgverleners buitenspel.

