Opinie • 17:00 Van brandjes blussen naar kleur bekennen Laura van Geest Johannes Hers Hoe fijn zou het zijn als we integraal en consistent zouden doordenken wat er op de lange termijn op Nederland afkomt, en welke keuzes we zouden willen maken. Moet dat niet een plek krijgen in de verkiezingsprogramma’s? Laura van Geest en Johannes Hers (AFM) pleiten voor de lange termijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Lex van Lieshout Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen