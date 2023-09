Opinie • 15:00 Europese Digital Services Act sluit niet aan op praktijk, waardoor start-ups de dupe zijn Ard-Pieter de Man Nieuwe regelgeving voor de digitale economie komt te laat, sluit niet aan op de praktijk of heeft ongewilde bijeffecten. Om dat te voorkomen moet de overheid leren om nieuwe regels op te stellen en te testen, precies zoals onlineplatforms dat doen.

