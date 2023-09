Opinie • 15:00 Maak helder voedselbeleid speerpunt van de verkiezingen Sjoukje Heimovaara Natuur en landbouw dreigen de grote verliezers van de politieke impasse te worden en de manier waarop de problemen daar worden besproken. Het is hoog tijd voor duidelijkheid en nieuw agrarisch én voedselbeleid. Dan kan Nederland weer een groene koploper zijn, schrijft bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara van Wageningen University & Research.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen