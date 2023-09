Opinie • 11:00 Verhitte economie vraagt om ander begrotingsbeleid Pieter Hasekamp Het kabinet dat na de verkiezingen aantreedt doet er verstandig aan af te stappen van het huidige procyclische beleid en te kiezen voor meer begrotingsdiscipline en stabiliteit. Dat schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen