Opinie • 15:00 Een volgende pandemie dreigt, maar is nog te vermijden John Vidal We moeten snel grote stappen nemen om de verstoring van de natuur een halt toe te roepen. Dat is de enige remedie tegen de uitbraak van een nieuwe grootschalige pandemie, schrijft journalist en milieukenner John Vidal.

