Opinie • 12:00 Faseer fossiele belastingvoordelen uit, en doe het snel Sweder van Wijnbergen Jan Boersema Arnoud Boot Pieter Gautier Reyer Gerlagh Bas Jacobs Naomi Leefmans Rik Leemans Rick van der Ploeg Sjak Smulders Daan van Soest Patrick Huntjens Barbara Hogenboom Wendy Janssens Wouter Botzen Pieter van Beukering Henri de Groot Franc Klaassen Roel Beetsma Robert Dur Fossiele subsidies zijn de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit, schrijven vooraanstaande economen. Het is alsof je de airconditioning én de verwarming aanzet: je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten.

