Opinie • 15:00 Als weduwe ben je onzichtbaar en dus kan je ook niet meer falen Mirjam Janssen Als vrouw moet je je hele leven van alles: er goed uitzien, carrière maken, werk en zorg combineren. En dan ... word je weduwe. Een weduwe heeft een onbestemde positie. Dat is vervreemdend, maar ook bevrijdend, schrijft journalist en historicus Mirjam Janssen uit eigen ervaring.

