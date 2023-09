Opinie • 19:30 Omzetplafond maakt ziekenhuis een zorgcasino Christiaan Rompen Omzetplafonds zijn onvoorspelbaar. Zorgbestuurders kunnen moeilijk inschatten of ze worden over- of onderschreden. Dat dwingt hen te sturen op lichte omzetgroei: een perverse prikkel.

