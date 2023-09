Opinie • 16:30 Een land waar de mensen goed slapen is een gelukkiger land Hans Stegeman Goed slapen blijkt een goede indicator voor (subjectief) geluk. Om een uitgeslapen samenleving te bereiken hebben mensen zekerheid, evenwicht en vrije tijd nodig, schrijft hoofdeconoom Hans Stegeman.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP / Anastasiya Amraeva Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen