Opinie • 13:00 VN-klimaatconferentie in Dubai heeft meer oog voor bedrijfsleven, ook dat van Nederland Jaime de Bourbon de Parme DE COP28, vanaf eind november, biedt volop ruimte voor bedrijven om actief deel te nemen. Die mogelijkheid moeten we benutten, schrijft klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Martin Meissner/AP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen