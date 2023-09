Opinie • 15:00 Zoek ESG-data niet alleen bij de keurmeesters, ook in de boardroom Johan Löfquist Informatie over bedrijfsprestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) staat nog in de kinderschoenen. Om te voorkomen dat het duurzame investeringslandschap in het slop raakt, moet de kwaliteit van ESG-ratingsbureaus omhoog. Maar ook de ceo in de bestuurskamer moet aan de slag.

