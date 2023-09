Opinie • 15:50 Maak ruimte voor witte heteromannen als het over diversiteit gaat Joris Luyendijk De zeven miljoen witte heterojongens en -mannen in Nederland horen over diversiteit dat zij maar twee dingen kunnen doen: hun mond houden en ruimte maken. Dat is een begrijpelijke, maar kostbare vergissing, schrijft journalist Joris Luyendijk.

Joris Luyendijk is journalist en auteur van (onder andere) De Zeven Vinkjes — Waarom mannen zoals ik de baas spelen.