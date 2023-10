Opinie • 15:00 Schoon water is te waardevol om zo maar weg te spoelen Henk-Jan van Alphen Ruud Bartholomeus Nederland moet schoon water op waarde leren schatten. Want als we op de huidige voet doorgaan, stevenen we op een tekort af, met rampzalige gevolgen voor landbouw, natuur, industrie én drinkwater. Slimmer watergebruik vraagt meer politieke visie, strengere regels en... meer geld.

