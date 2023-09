Opinie • 10:02 Herverdeling is goed voor de economie, laat dus het minimumloon maar stijgen Jasper Lukkezen Bedrijven die draaien op werknemers met minimumlonen, draaien eigenlijk op subsidie. En die subsidie is op veel manieren schadelijk voor onze economie, schrijft Jasper Lukkezen.

