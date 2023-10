Opinie • 11:00 Laat partnerpensioen niet het kind van de rekening zijn Bastiaan Starink De Wet toekomst pensioenen (Wtp) moet het pensioenstelsel omvormen tot een transparant en eerlijker systeem waarin iedereen op elk moment zicht heeft op zijn of haar pensioenvermogen en overstappen geen probleem meer mag zijn. Addertje onder het gras is het partnerpensioen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP / Laurens van Putten Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen