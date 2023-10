Opinie • 15:00 Geslaagde integratie begint met goede opvang asielzoekers Arnon Grunberg Een goed gerund asielzoekerscentrum hoeft niet wezenlijk anders te zijn dan een goed gerund hotel. Dat zag schrijver Arnon Grunberg in Noorwegen, waar commerciële bedrijven asielzoekers opvangen in kleine centra. Een geslaagde integratie begint bij een prettige opvang.

